Presidente do Sport ficará atento no mercado para reforçar a equipe

O Sport superou o Náutico e se sagrou o campeão pernambucano de 2024. Apesar disso, Yuri Romão, presidente do Leão do Norte, revelou que seguirá atento no mercado para poder reforçar a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"A gente costuma dizer que o elenco nunca está fechado. Agora em abril, tem a janela de atletas que disputaram os campeonatos estaduais e, no meio do ano, tem outra janela para contratar. A ideia é encorpar o elenco, embora esteja satisfeito com o desempenho que vem sendo mostrado", disse.

O clube pernambucano já fechou com nomes conhecidos do futebol brasileiro para esta temporada, como o zagueiro Luciano Castán, os meias Lucas Lima e Chrystian Barletta, e os atacantes Arthur Caíke e Romarinho.