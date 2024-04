Premier League utilizará sistema de impedimento semiautomático na próxima temporada

Premier League clubs have unanimously agreed to the introduction of Semi-Automated Offside Technology from next season

It will provide quicker placement of the virtual offside line and high-quality graphics to ensure an enhanced broadcast and stadium experience

? Premier League (@premierleague) April 11, 2024

O impedimento semiautomático tem o objetivo de reduzir o tempo de checagem do VAR em possíveis gols irregulares e aumentar o tempo de bola rolando. A tecnologia já foi utilizada em outras competições, como na Copa do Mundo, o Mundial de Clubes, a Champions League, o Campeonato Italiano, entre outros.

Entenda como funciona