Ponte Preta anuncia lateral esquerdo que disputou o Paulistão 2024

Para a sequência da temporada, a Ponte Preta também anunciou os zagueiros Sérgio Raphael e Joílson, os volantes Dudu Vieira e Lucas Buchecha, o atacante Everton Brito e o centroavante Venícius.

O próximo confronto da Macaca será pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Coritiba, no Moisés Lucarelli, entre os dias 19 e 21 de abril. O horário do jogo ainda não foi definido.