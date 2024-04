Palmeiras vira sobre o Liverpool-URU com gol de Estêvão e lidera grupo na Copa Libertadores

Antes de disputar mais uma rodada do torneio continental, a equipe de Abel Ferreira estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, diante do Vitória, no Barradão, em Salvador, às 18h30. Já o Liverpool-URU duela com o Montevideo Wanderers, na segunda-feira, pelo Campeonato Uruguaio.

1° tempo

Com três minutos, na primeira finalização do jogo, o Liverpool-URU abriu o placar. Luciano Rodriguez cobrou falta direto e Weverton espalmou para frente. Jean Rosso, no rebote, estufou as redes. O bandeirinha marcou impedimento em campo, e após pouco mais de cinco minutos de análise do VAR, o árbitro validou o gol. Aos 16, o Palmeiras deu uma resposta. Em cobrança de falta, Veiga tocou para Ríos, que soltou uma pancada, mas viu Lentinelly salvar.

Aos 17, Flaco López aproveitou cruzamento de Aníbal Moreno e cabeceou com perigo para mais uma defesa do goleiro adversário. Em seguida, Estêvão fez boa jogada pela direita, se livrou da marcação e tocou atrás para Raphael Veiga, que mandou por cima do gol do Liverpool. O Palmeiras até buscou o ataque, mas encontrou dificuldades para levar mais perigo ao gol do Liverpool. Por volta dos 35 minutos, o adversário arrancou em contra-ataque depois de o Verdão desperdiçar uma chance e levou perigo ao gol de Weverton em tentativa de Diego García.

Após o susto, a equipe da casa deixou tudo igual nos acréscimos. Aníbal Moreno aproveitou a bola na área depois de cobrança de escanteio de Veiga e cabeceou certeiro para empatar aos 50 minutos. Pouco antes de o árbitro apitar o fim do primeiro tempo, o Verdão quase conseguiu a virada. Luís Guilherme avançou bem pela esquerda e tocou na área para Flaco. O argentino ajeitou a bola, mas finalizou em cima do goleiro. A bola seguiu viva da área e o camisa 42 arriscou mais uma vez, mas viu Ignacio Rodríguez tirar em cima da linha.

2° tempo