Números colocam James Rodríguez como o melhor do São Paulo em vitória

No começo de fevereiro, o meia havia pedido para deixar o São Paulo alegando falta de oportunidades. No entanto, a assinatura da rescisão não foi para frente por conta de divergências financeiras. Com isso, ficou decidido que ele seguiria no clube.

Agora, James Rodríguez e São Paulo passam a focar no Campeonato Brasileiro. O time estreia na edição de 2024 contra o Fortaleza, no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.