Melo e Zverev vencem dois jogos no mesmo dia e vão às quartas no Masters 1.000 de Monte Carlo

Nesta sexta-feira, os adversários serão o norte-americano Taylor Fritz e o dinamarquês Holger Rune, por volta das 10h30 (de Brasília), valendo vaga na semifinal. Em 2024, o mineiro e o alemão formam parceria em Mônaco pelo terceiro ano consecutivo.

"Muito contente com o resultado aqui. Dois jogos no mesmo dia, conseguimos jogar bem. O Sascha teve de fazer três hoje: um de simples e dois de dupla. Condições desfavoráveis na questão física, mas deu tudo certo. Jogamos muito bem. Agora é descansar um pouco para as quartas", disse Melo.

"A gente aproveitou basicamente as chances. O segundo jogo era muito duro. Conseguimos executar bem nos momentos importantes em ambos, ganhando no tie-break, quebrando para fechar. Muito feliz mesmo e aproveitar esse momento que estamos jogando, que o Sascha fez esse esforço. E vamos com tudo", completou.