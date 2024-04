Mbappé sofre duras críticas de campeão mundial francês após derrota do PSG na Champions League

Apesar da crítica feita a Mbappé e do momento instável que se encontra o elenco do PSG, comandado pelo técnico espanhol Luis Enrique, Christophe Dugarry não descarta uma classificação no Camp Nou diante do Barcelona e sua torcida, mas afirma que, independentemente do resultado, nada apagará a postura do craque do time francês no jogo de ida.