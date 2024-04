Liverpool perde em casa da Atalanta e se complica na briga por vaga à semi da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Liverpool perdeu da Atalanta por 3 a 0, pela ida das quartas da Liga Europa, em Anfield. Scamacca (2x) e Pasalic marcaram os tentos da vitória dos italianos.

Aos 38 minutos da primeira etapa, os visitantes abriram o placar com o camisa 90, que voltou a balançar as redes aos 15? do segundo tempo. O meia croata, aos 38?, deu números finais ao confronto.

Diante do resultado, os comandados de Klopp se complicaram na busca por uma vaga na semifinal. As equipes voltam a se enfrentar pela volta da Liga Europa na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), na Itália.