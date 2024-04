Independiente Medellín leva susto, mas vence César Vallejo, time de Guerrero, na Sul-Americana

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAZOOOOOOOOOOO#VamosMedellín#MásFuertesJuntos ???? pic.twitter.com/K33g5R7mxW

? DIM (@DIM_Oficial) April 11, 2024

Aos 15 minutos, a equipe colombiana ampliou. Plata recebeu pelo lado direito e enfiou lindo passe de três dedos para León, que saiu cara a cara com o goleiro rival e não desperdiçou. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do meia no início da jogada.

Minutos depois, o César Vallejo conseguiu diminuir o marcador. Pierre da Silva fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para dentro da área. Yorleys Mena se jogou na bola e completou para o fundo das redes: 3 a 1.

E aos 28 minutos, o César Vallejo, que já vinha ensaiando uma reação, conseguiu um pênalti. Após cruzamento, Pierre da Silva cabeceou e a bola bateu na mão do defensor do Medellín. Vélez foi para a batida e cobrou no alto para fazer 3 a 2 para os visitantes.

Mas o Medellín não deu sopa para o azar e fez o gol da vitória com García. O camisa 8 tabelou com Perlaza e se infiltrou na grande área, recebendo belo passe do volante. O atacante finalizou no gol e guardou o gol do triunfo colombiano.