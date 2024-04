Dybala é o líder em assistências da Roma na temporada 2023/24; veja números

Por fim, com a vitória por 1 a 0 diante do Milan, fora de casa, na tarde de hoje, a Roma abriu boa vantagem para o jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, já que poderá se classificar com um simples empate diante de sua torcida. A partida acontece na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. No entanto, antes do duelo, a equipe entra em campo neste domingo, contra a Udinese, às 13 horas (de Brasília), no Bluenergy Stadium, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.