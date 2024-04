DM do Corinthians: Maycon e Palacios treinam parcialmente com o elenco no CT

O Corinthians fez na manhã desta quinta-feira o segundo treino preparatório para o jogo contra o Atlético-MG, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O volante Maycon e o lateral esquerdo Diego Palacios, que se recuperam de lesão, participaram de um período do treinamento com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava.

Maycon sofreu lesão na coxa direita no dia 14 de março e já está em período de transição para retornar aos gramados. Palacios, por sua vez, é baixa desde o começo de fevereiro por conta de uma artroscopia no joelho. Ambos ainda devem ser desfalques para o duelo contra o Galo.

Nesta quinta, os atletas fizeram uma ativação física na academia e foram ao gramado para o aquecimento. Depois, participaram de uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, seguido por um treino de enfrentamento em espaço reduzido, tudo sob as orientações do técnico António Oliveira.