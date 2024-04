Cruzeiro x Alianza Petrolera: escalações e onde assistir ao jogo pela Copa Sul-Americana

Derrotado na final do Mineiro para o rival Atlético-MG, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira na briga pela reabilitação. Em duelo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a equipe mineira enfrenta o Alianza Petrolera, da Colômbia, no estádio do Mineirão, a partir das 21 horas.