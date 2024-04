Coudet discorda de "bagunça tática" do Internacional em jogo da Sul-Americana

Apesar de negar a bagunça tática, Coudet admitiu que a equipe não foi bem no primeiro tempo e que precisa melhorar ofensivamente.

"Não gostei do nosso primeiro tempo. É um jogo de Sul-Americana, é sempre difícil jogar uma competição continental", falou.

"Temos que trabalhar para dar certo, converter as chances, nos últimos jogos fizemos só quatro gols, a parte defensiva hoje nem teve que trabalhar. Vamos trabalhar para fazer gols.", concluiu.

O Internacional, agora, passa a focar na estreia do Campeonato Brasileiro de 2024. O colorado estreia no sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Bahia, no Beira-Rio.