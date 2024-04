Corinthians recebe visita de Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF

O Corinthians recebeu a visita de Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções masculinas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), nesta quinta-feira. O dirigente, que foi o principal alvo do Timão para chefiar o departamento de futebol antes da chegada de Fabinho Soldado, passou no CT Dr. Joaquim Grava pelo período da manhã.

Caetano foi recebido pelo presidente Augusto Melo e pelo próprio Fabinho. Além do dirigente ex-Galo, foram ao CT o auxiliar técnico Lucas Silvestre e o analista de desempenho Thomaz Koerich Araújo.

Representantes da comissão técnica de Dorival Júnior assistiram à goleada do Timão contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, in loco. A ideia é que o técnico e seus pares viajem pelo Brasil até o final do mês, para acompanhar diversos jogos pelo país.