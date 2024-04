Corinthians informa o desligamento do Superintendente de Comunicação; confira

O clube não informou quem será o sucessor do jornalista com mais de 30 anos de carreira.

Veja a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa o desligamento de seu Superintendente de Comunicação, Wagner Vilaron, e agradece por seu empenho e dedicação.

Jornalista com mais de 30 anos carreira, Vilaron esteve junto à última campanha de Augusto Melo, assumindo a liderança da Comunicação no Corinthians no início deste ano, respondendo diretamente à presidência.

O clube expressa sua gratidão aos excelentes serviços prestados e lhe deseja sucesso nos próximos desafios profissionais.