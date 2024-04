CBAt convoca cinco equipes para o Mundial de Revezamentos

A convocação confirmou a presença na Seleção dos seis integrantes do 4×100 m que estão na Flórida para camping de revezamento e seguirão diretamente para o Mundial. Os resultados dos atletas dos 400 m vêm mostrando a força da distância desde as últimas temporadas, tanto no feminino quanto no masculino.

Anny Caroline de Bassi, eleita a melhor atleta do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, no último fim de semana, foi convocada nos três revezamentos (4×100 m, 4×400 m e 4×400 m misto). Ela e Letícia Maria Nonato Lima estavam na equipe medalha de prata conquistada com o revezamento 4×400 m no Mundial Universitário de Chengdu 2023.

Veja os convocados para o Mundial de Revezamentos:

Feminino

Anny Caroline de Bassi (IA Balneário Camboriu/FMEBC-SC) - 4×100 m, 4×400 m e 4×400 m misto *

4×100 m