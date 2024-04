Botafogo perde da LDU na estreia de Artur Jorge e amarga segunda derrota seguida na Libertadores

Na estreia do técnico Artur Jorge, o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pela LDU-EQU, nesta quinta-feira, em Quito, pela Copa Libertadores. Com o resultado, o Alvinegro carioca segue na lanterna do Grupo D, sem pontuar. Já os equatorianos foram a três e estão em terceiro.

O gol da vitória da LDU aconteceu no início do primeiro tempo, com Alzugaray. No restante do tempo, o Botafogo acumulou erros e pouco incomodou os donos da casa, acumulando assim seu segundo revés na competição continental.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Universitário-PER, no dia 24 de abril, no Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília). Um dia antes, a LDU-EQU viaja para encarar o Junior-COL, na Colômbia, às 23h.