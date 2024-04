Bastidores do Corinthians: Augusto é pressionado a desligar Rubão e Fran ganha força nos bastidores

Augusto Melo, presidente do Corinthians, está sendo pressionado para desligar Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão. O diretor de futebol perdeu força no departamento com a chegada de Fabinho Soldado e desgastou sua imagem com a atual gestão. O nome de Fran Papaiordanou, integrante da chapa União dos Vitalícios, vem ganhando força nos bastidores para assumir o cargo.

Rubão começou o ano sendo o principal responsável pela contratações e renovações no Corinthians. Grande articulador da campanha de Augusto durante a eleição, o diretor foi nomeado para o cargo estatutário, e ficou à frente do futebol enquanto o clube não oficializou a chegada de Fabinho.

Durante o período em que "tocou" as negociações, Rubão foi contestado por algumas situações, como o fato de Matheuzinho treinar com o elenco antes de assinar contrato com o Corinthians. Outros pontos aumentaram o desgaste, como a saída de Lucas Veríssimo e o discurso do diretor, que falou em mais de uma oportunidade que "a farra acabou", dando a entender que Palmeiras e Flamengo deixariam o topo do futebol brasileiro com a ascensão do Timão.