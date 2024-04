Bahia anuncia a contratação do meio-campista uruguaio De Pena, ex-Internacional

?? Bienvenido, @carlosdepena! Meio-campista uruguaio chega do Internacional, após defender clubes na Espanha, Inglaterra e Ucrânia, para reforçar o Esquadrão ?? https://t.co/308kJDmIPf #BBMP pic.twitter.com/grRlDz6rVZ

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 12, 2024

Por fim, De Pena já desembarcou em Salvador e iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo.

O Bahia retorna aos gramados neste sábado, diante do Internacional, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.