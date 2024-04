Avaí fecha novo contrato de patrocínio para os times masculino e feminino; veja detalhes

A diretoria do Avaí anunciou a Genial Investimentos como sua mais nova patrocinadora. O contrato prevê a exposição da marca nas camisas das equipes principais masculina e feminina. O time masculino, que estreia na Série B na próxima semana, terá o logo estampado na barra inferior das costas do uniforme. Já no time feminino, a corretora assume o patrocínio máster.

"A conquista desse novo patrocinador é muito importante para o Avaí. Somos um clube centenário, temos a marca mais valiosa do futebol catarinense e esta parceria nos ajuda a avançar ainda mais na construção de um clube cada vez mais forte", declarou Júlio César Heerdt, presidente do clube.

O contrato prevê investimentos também na melhoria da estrutura física do Avaí. Em breve, será realizada a troca do telão da Ressacada. O novo equipamento, com tecnologia LED, terá 64 m² e promete ser o maior telão dos estádios de Santa Catarina. A empresa ainda será parceira na renovação do serviço de wi-fi e a ideia é oferecê-lo em todos os setores do estádio, de maneira gradual.