Artur Jorge esboça time do Botafogo com quatro atacantes para a Libertadores

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, contra a LDU de Quito, do Equador, pela Libertadores. A partida marca a estreia do técnico Artur Jorge no comando da equipe. O português esboçou uma escalação com mudanças em relação a que perdeu para o Junior Barranquilla, da Colômbia.

A maior novidade está no ataque. Luiz Henrique e Jeffinho devem ser titulares ao lado de Junior Santos e Tiquinho Soares.

Além deles, Danilo Barbosa foi outro que treinou entre os titulares na vaga de Gregore. Artur Jorge tem diversos desfalques para este confronto.