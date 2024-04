Após despertar interesse do Corinthians, volante Erick renova com o Athletico-PR até o fim de 2026

Erick ainda é um dos atletas do atual grupo do Athletico-PR com mais confrontos disputadas pelo clube. O volante já entrou em campo em 238 jogos, com 113 vitórias e 19 gols marcados. Ele só fica atrás novamente de Thiago Heleno, que tem 342 partidas, e também do atacante Pablo, com 283.

Vale lembrar que, no começo desta temporada, o Corinthians realizou investidas para tentar contar com Erick e até chegou a conversar com o Furacão. No entanto, as negociações não foram para frente e o jogador permaneceu no time do Paraná.

Com Erick à disposição, o Athletico-PR volta a campo neste domingo para fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro. O clube paranaense recebe o Cuiabá, a partir das 16 horas (de Brasília), na Ligga Arena.