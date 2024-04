André Silva vibra com 1º gol pelo São Paulo no Morumbis lotado: "Bênção"

"Naquele momento, o primeiro gol com a camisa do São Paulo dentro do Morumbi, em uma Libertadores, num jogo que a equipe precisava do gol para desbloquear o jogo... me ajoelhei para pedir ao meu Deus essa bênção que seria esse gol enquanto o VAR estava revendo o lance", completou.

Após André Silva abrir o placar, Jonathan Calleri ampliou para o São Paulo, garantindo um importante triunfo para a equipe comandada por Thiago Carpini, que respira mais aliviada após somar os primeiros pontos na Libertadores.

O São Paulo volta a campo já no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já pela Liberatdores o time entrará em ação novamente apenas no dia 25 de abril, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador.