Ana Marcela Cunha promete chegar 200% competitiva nos Jogos de Paris 2024

A vaga para os Jogos de Paris veio no dia 3 de fevereiro, quando terminou na quinta posição a prova dos 10 km do Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, no Catar. O resultado foi o bastante para carimbar o passaporte da atleta para buscar o bicampeonato olímpico na França e repetir o feito dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

"A classificação chegou no momento certo, justamente na seletiva principal. Tínhamos estabelecido todo um cronograma de treinos nos últimos dez meses para chegarmos em ótimas condições de disputa. Foi uma evolução contínua desde a fase pós-operatória do ombro, tendo como principal desafio cumprir rigorosamente essa rotina de treinos, manter a preparação física e aproveitar os momentos de descanso para uma recuperação plena", disse Ana.

Desde o segundo semestre do ano passado, a nadadora baiana se mudou para a Itália, onde passou a treinar com Fabrizio Antonelli. A programação até o começo dos Jogos de Paris contará, inclusive, com algumas competições. "Devo nadar uma ou duas etapas do Circuito Mundial antes dos Jogos Olímpicos, para dar ritmo de competição", revelou.