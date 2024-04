Ainda sem vencer na Sul-Americana, Inter tem sequência de empates e passa por dificuldades com Coudet

? 69.2% posse de bola

? Eliminado nas semifinais do Gauchão.



? Ainda não venceu na Sul-Americana.

?? pic.twitter.com/mMYT0WYHns

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 11, 2024

Com o tropeço em casa, o Inter está apenas na segunda colocação do Grupo C da Sul-Americana 2024, com dois pontos em dois jogos. No primeiro lugar está o Delfín do Equador, com três pontos em apenas uma partida disputada. Os equatorianos enfrentam o Belgrano da Argentina nesta quinta-feira (11).