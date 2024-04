Vini Jr. é o jogador com mais participações em gols nas últimas três edições da Champions

Vinícius Júnior deu duas assistências para os gols Real Madrid no empate diante do Manchester City, na partida de ida das quartas de final da Champions, disputada na terça-feira. O brasileiro é o jogador com mais participações em gols nas últimas três edições do torneio.

De acordo com o Sofascore, Vini Jr. participou diretamente de 29 gols nas três últimas edições do principal campeonato de clubes do mundo, três a mais que Mbappé.

O brasileiro também é o jogador com mais assistências no período (15), é o jogador com mais passes decisivos (65), com mais dribles certos (98) e é o jogador com mais duelos ganhos (197).