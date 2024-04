Técnicos de São Paulo e Corinthians projetam Majestoso decisivo pela Copa do Brasil sub-17

Nesta quarta-feira, Corinthians e São Paulo se enfrentam no Majestoso que definirá uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil sub-17. O confronto é uma reedição da final do último Campeonato Paulista da categoria. Ambos os treinadores fizeram suas projeções para o jogo decisivo.

"Fizemos um bom primeiro jogo, bem equilibrado no primeiro tempo e, na nossa percepção, fomos superiores no segundo tempo, mas não soubemos aproveitar as chances de gol. Sem dúvidas foi uma partida equilibrada, com um resultado positivo fora de casa. Agora é trabalhar bem para o segundo jogo, que será ainda mais competitivo, mas dessa vez com o apoio do nosso torcedor, dentro de casa, num campo que já conhecemos. Vamos fazer o nosso melhor em busca da vitória e da classificação", falou Allan Barcellos, treinador do Tricolor.

"Nós tivemos alguns contratempos de última hora que indiretamente influenciaram no nosso nível de prontidão para o jogo, porém soubemos superar essas dificuldades ao longo da partida com muita entrega e compromisso. Agora certamente teremos mais um jogo muito disputado e decidido nos detalhes, nosso foco está na preparação da nossa equipe para esse desafio", disse Raphael Laruccia, técnico do Timão.