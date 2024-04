Técnico do Barcelona, Xavi analisa resultado contra o PSG pela Champions: "Grande vitória"

SOM-HIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/juMMfM49Ft

Destaque da partida com dois gols, Raphinha foi eleito o melhor jogador do confronto. Xavi, assim, não poupou elogios ao brasilero. "Ele é intenso, é o primeiro na pressão (da saída de bola) e sempre dá atenção ao time, estou muito feliz por ele, ele merece".

Muito satisfeito com o resultado da partida, o comandante destacou o trabalho defensivo do time e a participação de Lewandovski no ataque.

"Correu tudo muito bem, destaco o trabalho defensivo, eles entenderam muito bem. Tivemos que igualar aquele quadrado que o PSG fez, mas eles também combinaram, com duelos individuais. Robert (Lewandovski) segurou as bolas e deixou Lamine Yamal ou Raphinha em vantagem. Mostramos personalidade diante das dificuldades, é muito difícil resistir à pressão do PSG", acrescentou.