"Seria bom", diz Xabi Alonso sobre treinar um time da Premier League futuramente

Atualmente no comando do Bayer Leverkusen, o treinador espanhol Xabi Alonso, líder da Bundesliga com a equipe alemã de forma invicta até aqui (24 vitórias e quatro empates), já rejeitou propostas de Liverpool e Bayer de Munique. No entanto, em coletiva de imprensa antes do jogo contra o West Ham pela ida das quartas de final da Liga Europa, voltou a comentar sobre seu futuro e afirmou que gostaria de comandar uma equipe da Premier League.

"Nunca se sabe. De momento, já tenho muita coisa para pensar, mas ainda sou um jovem treinador e claro que seria bom. Falo regularmente com alguns colegas que treinam na Premier League e eles sabem que cada jogo é muito complicado de se preparar e jogar. É uma competição muito entusiasmante, com grandes jogadores, treinadores, clubes e estádios, e o West Ham é um deles", disse.

"Jogaremos com eles amanhã, com grande respeito, mas também com grande entusiasmo, pois temos a oportunidade de avançar na competição e continuar fazendo uma grande temporada", completou o treinador, que segue sem perder na temporada 2023/24.