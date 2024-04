Sem Zé Rafael, Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Liverpool-URU; veja provável escalação

Já o atacante Endrick, que vinha de um trauma na coxa direita participou normalmente das atividades assim como lateral direito Mayke. O camisa 12 do Verdão terminou a partida contra o Santos com dores na perna esquerda após uma finalização no último lance.

O Verdão estreou na competição na última semana com um empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina. Com isso, ficou na segunda posição, com um ponto, atrás do Independiente del Valle, com a mesma pontuação. Nessa ocasião, Abel Ferreira poupou a maioria dos seus titulares, já que a partida aconteceu entre as duas finais do Paulistão. O treinador pode voltar a fazer alterações na sua equipe.

Um provável Palmeiras tem: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro, Rony (Endrick) e Flaco López.