São Paulo sofre, mas vence Cobresal no apagar das luzes e respira na Libertadores

O São Paulo volta a campo pelo torneio continental somente no dia 25 de abril, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Antes disso, terá pela frente o Fortaleza, em casa, no próximo sábado, além de Flamengo (fora) e Atlético-GO (fora), todos esses jogos pelo Campeonato Brasileiro.

São Paulo domina o 1ºT, mas não marca gol

O São Paulo teve as melhoras oportunidades do primeiro tempo. Logo aos oito minutos o time comandado por Thiago Carpini quase abriu o placar após James Rodríguez cruzar na cabeça de Calleri, exigindo boa defesa do goleiro rival, mas o árbitro já havia marcado impedimento do atacante argentino. No minuto seguinte foi a vez de Luciano receber de fora da área, bater colocado, buscando o ângulo, e tirar tinta da trave.

A chance mais clara do Tricolor na etapa inicial foi com James Rodríguez. Igor Vinícius fez bela jogada pela direita, tabelando com Alisson e chegando na linha de fundo para fazer o cruzamento rasteiro para trás. O meia colombiano chegou batendo de primeira, vendo o goleiro Requena operar um verdadeiro milagre para evitar o primeiro gol são-paulino.

A pressão do São Paulo não cessava. Em cobrança de falta de James Rodríguez, Diego Costa ajeitou de cabeça e Luciano dominou e bateu, mandando rente à trave, mas novamente o juiz acusou impedimento do ataque tricolor.

Antes do intervalo ainda deu tempo de Calleri carimbar a trave. Igor Vinícius fez o cruzamento, Arboleda escorou, Luciano não conseguiu o domínio, mas o camisa 9 do São Paulo apareceu logo atrás para chegar batendo de primeira e ver a bola explodir no poste do Cobresal.