São Paulo reencontra torcida no Morumbis com os mesmos problemas de um mês atrás

O São Paulo reencontrará sua torcida no Morumbis nesta quarta-feira, quando encara o Cobresal, do Chile, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Após quase um mês sem atuar em seu estádio, o Tricolor volta para casa tendo de lidar com os mesmos problemas de um mês atrás.

O time comandado pelo técnico Thiago Carpini estreou na Libertadores com derrota para o Talleres, por 2 a 1, na última quinta-feira, mesmo tendo mais de duas semanas de preparação exclusiva para essa partida. É verdade que o São Paulo perdeu três de seus titulares (Rafinha, Lucas e Wellington Rato) ainda no primeiro tempo, mas a equipe já não vinha apresentando um bom futebol antes disso.

Assim como há um mês, o Thiago Carpini lida com uma forte pressão devido ao desempenho ruim do São Paulo dentro de campo, acompanhado da falta de resultados. O time até foi campeão da Supercopa Rei contra o Palmeiras, além de ter quebrado o incômodo tabu em Itaquera, mas a torcida esperava mais do Tricolor em 2024.