Santos x Ceará: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro sub-20

Após estrear com o pé direito, a equipe sub-20 do Santos entra em campo nesta quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os Meninos da Vila enfrentam o Ceará, a partir das 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Em sua primeira partida na competição, o Peixe derrotou o Internacional por 3 a 2, no Sul, e largou com uma vitória no torneio. A equipe está no quarto lugar da tabela - os oito melhores se classificam à próxima fase.

Um dos destaques do time e autor do gol do triunfo, o atacante Mateus Xavier festejou o bom desempenho do Santos na estreia e projetou o duelo contra o Ceará.