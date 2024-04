Santos oficializa a rescisão contratual com Marcelinho, próximo do Juventude

O Santos oficializou nesta quarta-feira a rescisão contratual com Marcelinho, que estava emprestado pelo Tombense. O acordo foi de forma amigável e todas as formalidades foram cumpridas para que o atleta possa seguir com a carreira.

Marcelinho fez apenas cinco partidas com a camisa alvinegra. Ele foi contratado como uma aposta no começo do ano após fazer uma boa Série B pelo Tombense, em 2023, mas não vingou na Vila Belmiro. Foram apenas 111 minutos em campo, sem nenhum gol ou assistência.

Sem espaço no Santos, o jogador está perto de reforçar o Juventude, que subiu para a Série A do Brasileirão.