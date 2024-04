Samuel Lino valoriza vitória do Atlético de Madrid e exalta Griezmann: "Tenho uma conexão muito boa"

?La afición nos motiva y nos da mucha confianza?.

? Samuel Lino ? pic.twitter.com/49F2vr9oZR

? Atlético de Madrid (@Atleti) April 10, 2024

"Tenho uma conexão boa, quando você joga com um jogador inteligente da qualidade do Griezmann as coisas se sobressaem muito fáceis. É fácil de entender ele porque é um jogador muito simples, mas com um detalhe diferente, e é muito fácil ter essa conexão com ele pela qualidade que ele tem", afirmou.

Por ter recebido o terceiro cartão amarelo, Lino vai desfalcar o Atlético no jogo da volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, em Dortmund, na Alemanha.