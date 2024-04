Puma anuncia novos uniformes de federações para os Jogos Olímpicos de Paris

Nesta quarta-feira, a fornecedora esportiva Puma apresentou 17 novos uniformes de federações que serão usados pelos atletas nos Jogos Olímpicos Paris 2024. A revelação faz parte de um ano histórico do esporte para a marca, em conjunto com o recente lançamento da campanha global da Puma: Forever?Faster. See The Game Like We Do.

Além do Brasil, os 17 uniformes englobaram as federações de Bahamas, Barbados, Botsuana, Ilhas Virgens Britânicas, Cuba, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Catar, Santa Lúcia, Suécia, Suíça, Trinidad e Tobago e Ucrânia. Após os jogos de Paris 2024, a Puma dara boas-vindas às federações da Austrália e África do Sul.

Com raízes na performance de elite, os novos uniformes foram desenhados para remeter velocidade, com linhas de corte estrategicamente posicionadas para acentuar o físico dos atletas. Criados em tecido jacquard, os uniformes reduzem o calor e favorecem a respirabilidade. Apresentam, ainda, tecnologia de termorregulação que otimiza a temperatura corporal, permitindo máximo desempenho do atleta. A linha completa atende a vários tipos de corpos e será oferecida para atletas de provas de velocidade, distância, saltos e arremessos.