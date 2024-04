PSG divulga relacionados para confronto contra o Barcelona pela Champions League

Na manhã desta quarta-feira, horas antes do confronto contra o Barcelona, o Paris Saint-Germain divulgou os 23 atletas relacionados para a partida da Champions League. Na lista aparecem os zagueiros brasileiros Beraldo e Marquinhos.

O grande desfalque da equipe será o lateral-direito Hakimi, que terá que cumprir suspensão. Em entrevista coletiva na última terça-feira, o treinador Luis Enrique revelou que já decidiu que substituirá o marroquino, entretanto, só divulgará na hora do duelo.

Além de Hakimi, Luis Enrique também não poderá contar com os defensores Kimpembe e Mukiele. Apesar disso, Bradley Barcola, Nuno Mendes, Lucas Hernández e Warren Zaire-Emery, que estiveram ausentes no último jogo do PSG, contra o Clermont, estarão à disposição de Luis Enrique.