Pedro valoriza vitória do Flamengo, mas faz alerta para queda de rendimento no segundo tempo

O Flamengo venceu o Palestino-CHI por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Grupo E da Copa Libertadores. Esse foi o primeiro triunfo do time na competição. Os rubro-negros, porém, tiveram tempos distintos na partida.

Após a vitória sobre os chilenos, o atacante Pedro, autor de um gols da partida, ressaltou a importância da vitória, mas admitiu que a equipe caiu de rendimento no segundo tempo.

"O primeiro tempo foi muito bom, com volume muito alto. No segundo tempo caímos um pouco de ritmo. Poderíamos ter saído de campo, principalmente no primeiro tempo, com um placar mais amplo. Mas acho que foi uma boa partida. Sempre é importante fazer os três pontos dentro de casa", afirmou o jogador.