Paysandu segura empate com dois a menos e vence Remo nos pênaltis para avançar à final da Copa Verde

O jogo

O clássico começou bastante pegado no Mangueirão. Aos 15 minutos, o Paysandu quase abriu o marcador com um golaço. Jean Dias foi para a cobrança de falta após dura entrada fora da área. O jogador bateu no gol e obrigou o goleiro Marcelo Rangel a fazer grande defesa, no ângulo, para evitar o gol do Papão. No rebote, Wanderson cabeceou para fora.

Com 21 minutos, o Remo respondeu. Thalys fez grande jogada pelo lado direito, driblou o marcador e invadiu a grande área. O lateral direito cruzou muito forte e, do outro lado, Matheus Anjos ficou com a bola. O camisa 10 ajeitou e finalizou colocado, mas a bola foi por cima do gol.

E foi aos 33 minutos da etapa inicial que saiu o primeiro gol do clássico. Após saída errada do Remo, o Paysandu recuperou a bola rapidamente no meio-campo. Em boa jogada trabalhada, a bola ficou com Bryan Borges, que finalizou. A zaga dos donos da casa bloqueou o primeiro chute, mas na sobra, o camisa 21 estufou as redes do rival: 1 a 0.

Mas a resposta do Clube do Remo foi imediata. Um minuto depois, após lançamento de Nattan, o zagueiro Ícaro apareceu no ataque e conseguiu cabecear para dentro da área. Paulinho Curuá ficou com ela e tocou de cabeça para Bruno Bispo, que se jogou na bola para completar para o fundo do gol: 1 a 1.