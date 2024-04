Operação para jogo da NFL tem plano para não deixar o Corinthians sem a arena

"A operação já está iniciada, um planejamento que está sendo bem minucioso, até porque existem as questões de gramado.Mas, a questão do campo não vai interferir nas partidas do Corinthians que vão acontecer até lá", completou.

Esse será o primeiro jogo da NFL no Hemisfério Sul. Para ter a honra de receber a partida, a Neo Química Arena venceu a concorrência de estádios do Brasil e do exterior.