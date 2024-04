Mesmo sem estar 100%, Coronado retorna aos gramados e ajuda Corinthians contra Nacional-PAR

O meia Igor Coronado voltou a jogar pelo Corinthians depois de cerca de um mês, na goleada da equipe por 4 a 0 contra o Nacional-PAR, na última terça-feira. O atleta ainda não está 100% fisicamente, mas valorizou os minutos que teve no duelo válido pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

"Não estou 100%, mas treinei quatro dias com o grupo nesta semana. Voltar assim não é fácil do ponto de vista físico, mas os minutos de hoje me ajudaram e temos dias de treino pela frente. Para o jogo de domingo (contra o Atlético-MG), devo estar a 80%, pelo menos", comentou Coronado em contato com os repórteres.

O camisa 77 já trabalha integralmente com o grupo, mas também realiza atividades específicas no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, para aprimorar a parte física.