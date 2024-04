Liverpool anuncia aumento no preço dos ingressos para a próxima temporada e revolta a torcida

Jürgen Klopp believes we will need to be at our best in order to overcome Atalanta in the quarter-finals of the #UEL ??

? Liverpool FC (@LFC) April 10, 2024

Klopp, técnico dos Reds, se mostrou descontente com o impasse entre clube e torcedores. "Nada deveria se interpor entre os torcedores do Liverpool e o time". O comandante do Liverpool entende que não é o momento para conflitos, justamente pelo momento decisivo da equipe na temporada.

Klopp ainda convocou os torcedores e respondeu sobre a falta das bandeiras no estádio. "Só temos que ser o Liverpool, e é isso que peço. Seria pior se as bandeiras estivessem na arquibancada e mais ninguém. Esse já foi o caso, já tivemos isso e não queremos isso de novo. Desta forma está tudo bem. Eles encontrarão uma solução, tenho certeza."