Léo Ortiz marca na estreia, Flamengo bate Palestino e vence a primeira pela Libertadores

FIM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Palestino (CHI) por 2 a 0 com gols de Pedro e Léo Ortiz, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/z8lGARtO1v

? Flamengo (@Flamengo) April 11, 2024

Nos minutos finais, os cariocas voltaram a atacar com mais intensidade e quase marcaram aos 42 minutos. Pedro aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Rigamonti. Assim, o Flamengo saiu com a vantagem mínima no placar para o intervalo.

No segundo tempo, o Palestino assustou com um minuto. Suárez aproveitou falta cobrada na área e cabeceou pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Abrigo finalizar para boa defesa de Rossi. Os chilenos ainda quase empataram em cabeceio de Linares. O Flamengo só foi responder com Arrascaeta, em finalização sobre o travessão.

O Flamengo conseguiu chegar novamente com perigo aos 15 minutos, em voleio de Arrascaeta que parou em Rigamonti. Os rubro-negros colocaram a bola na rede, com Pedro, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante.

O panorama da partida seguiu o mesmo até os 39 minutos, quando Léo Ortiz aproveitou cobrança de escanteio para mandar para a rede para decretar o triunfo do Flamengo.