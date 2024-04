Juninho Capixaba comenta dificuldades que o RB Bragantino encontrará contra o Racing

O RB Bragantino enfrentará um duro adversário nesta quarta-feira, pela Sul-Americana: o Racing, da Argentina. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que apareceu na seleção ideal do Paulistão de 2024, se mostrou ansioso para o jogo e comentou sobre as dificuldades que a equipe poderá encontrar no El Cilindro.

"Teremos uma grande pedreira agora contra o Racing, equipe muito forte que está sempre presente nesses campeonatos sul-americanos e tem chegado. A gente sabe da dificuldade do jogo, a gente tem se preparado bem, tivemos um tempo e corrigimos os detalhes para que a gente possa chegar o mais forte possível neste jogo", disse ao canal de comunicação do RB Bragantino.

"Entramos em todos os jogos com esse friozinho na barriga. A nossa profissão traz isso. Jogar futebol é maravilhoso justamente por isso. Todo jogo, se você não tiver o frio na barriga, você já tem que pendurar as chuteiras. Jogar contra uma equipe local bem famosa e com estádio lotado é a atmosfera que eu espero. Chego bem preparado e feliz para participar de uma competição sul-americana. É isso que o jogador quer: jogar grandes partidas contra os times grandes de outros países", completou.