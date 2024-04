Harry Kane confia na classificação diante do Arsenal e usa Tottenham de 2019 como motivação

Atacante inglês do Bayern de Munique, Harry Kane se mostrou confiante em relação à classificação diante do Arsenal após empate por 2 a 2 no Emirates Stadium, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O artilheiro ainda comparou o momento atual da equipe alemã com a campanha do Tottenham da temporada 2018/19, que não apresentava uma bom desempenho no campeonato nacional, mas conseguiu chegar à grande final do campeonato continental europeu.

"Essa campanha é semelhante porque não estávamos em um bom momento na liga, para ser totalmente honesto", disse ele. "Mas encontramos alguma paixão e união na Liga dos Campeões e conseguimos chegar à final. Essa experiência me dá esperança de que possamos encontrar isso novamente. Sabemos que podemos ter um bom desempenho nos grandes jogos, ter um grande desempenho nas quartas de final em casa na próxima semana e tentar voltar à final."

No momento, a equipe do Bayern de Munique se encontra na segunda colocação do Campeonato Alemão, porém, com chances remotas de título. O líder, Bayern Leverkusen, está com 16 pontos de vantagem, podendo sagrar-se campeão já na próxima rodada. Com isso, a única chance de salvar a temporada do Bayern se tornou a conquista da Champions League.