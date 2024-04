Grêmio x São Paulo: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-20

O São Paulo visita o Grêmio, nesta quarta-feira, no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

A partida será transmitida pelo canal do Grêmio no YouTube, mas você pode acompanhar toda a repercussão do confronto aqui no gazetaesportiva.com.

O Tricolor estreou na competição com empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, em Cotia. Já o Grêmio venceu o Botafogo, por 2 a 1, em pleno Engenhão.