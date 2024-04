Grêmio vence São Paulo em casa e segue 100% no Campeonato Brasileiro sub-10

Nesta quarta-feira, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Grêmio bateu o São Paulo por 2 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Zé Guilherme e Guga cravaram para o Imortal.

Com os três pontos, o Grêmio sobe para a terceira colocação do torneio nacional, contabilizando seis pontos. O São Paulo, por sua vez, ainda sem vencer, cai para o 14º lugar, com apenas uma unidade somada.