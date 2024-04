Grêmio fala em mais reforços após segunda derrota na Libertadores

A conquista do título gaúcho já ficou para trás no Grêmio, principalmente depois da segunda derrota seguida na Libertadores 2024 - nesta terça-feira contra o Huachipato, do Chile. O técnico Renato Gaúcho reconhece a necessidade de mais contratações no time para poder administrar a competição sul-americana junto com o Brasileirão e a Copa do Brasil.

"O que eu posso falar ao meu torcedor é fique tranquilo. Nós vamos reforçar esse grupo", avisou o técnico Renato Gaúcho, que, entretanto, pede paciência.