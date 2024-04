Green Bay Packers enfrentará Philadelphia Eagles no primeiro jogo da NFL no Brasil

A NFL (liga de futebol americano dos EUA) anunciou nesta quarta-feira que o Green Bay Packers, quatro vezes campeão do Superbowl, será o adversário do Philadelphia Eagles, que conquistou o troféu em 2018, na primeira partida da liga no Brasil. O jogo será realizado no dia 26 de setembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, pela primeira rodada da temporada 2024/2025.