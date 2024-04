Goiás anuncia zagueiro com passagem pelo futebol internacional

Nesta quarta-feira, o Goiás anunciou a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, de 25 anos, para a sequência da temporada. O atleta chega ao Esmeraldino após defender o Ceará, onde conquistou o Campeonato Cearense.

Além do Vozão, Lucas Ribeiro, revelado pelo Vitória, passou pelo Hoffenheim-ALE em 2019 para disputar a Bundesliga e a Copa da Alemanha. Atuando na primeira divisão do país, marcou um gol. Por fim, em 2021, retornou ao futebol brasileiro para defender as cores do Internacional, onde disputou a Série A do Brasileirão e a Libertadores.